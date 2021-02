Een magneetvisser viste zaterdagmiddag een explosief uit de Rotte bij de Crooswijksebocht in Rotterdam. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief inmiddels meegenomen en brengt het later tot ontploffing.

Na de 'vangst' van het explosief heeft de politie de kade tijdelijk aan meerdere kanten afgezet voor de veiligheid. Het komt vaker voor dat magneetvissers explosieven uit het water halen.

Afgelopen zomer werd een granaat uit de Delfshavense Schie gehaald. In Berkel en Rodenrijs werd in 2019 een brisantgranaat - een militair explosief uit de jaren tachtig - in een sloot ontdekt.