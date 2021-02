Supporters van Feyenoord stappen naar de Raad van State om in beroep te gaan tegen het in december vastgestelde bestemmingsplan Feyenoord City. Volgens de supporters, die zijn verenigd in het collectief Stadion op Zuid, drijft het plan de club en Stadion Feyenoord richting een faillissement.

Een aantal supporters heeft zich door juristen laten informeren over de mogelijkheden om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen het door de gemeente vastgestelde plan, waarvan een nieuw stadion onderdeel is.

"De financiële uitvoerbaarheid van het stadionplan is onvoldoende aangetoond en het plan drijft Feyenoord Rotterdam en Stadion Feyenoord nv richting een faillissement', zo laat Stadion op Zuid weten.

Hogere toegangsprijzen

Bovendien pakt het mobiliteitsplan volgens het collectief nog steeds negatief uit voor supporters en geeft het risico's voor de business case. "Datzelfde geldt voor het seating plan, dat supporters confronteert met fors hogere toegangsprijzen. Al met al ziet de advocaat in de verzamelde argumenten voldoende grond om tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep in te stellen bij de Raad van State", zo schrijft Stadion op Zuid.

Het bestemmingsplan maakt de weg vrij om te beginnen met het realiseren van 3.700 woningen, waarvan 450 sociale huurwoningen, de nodige voorzieningen en een nieuw stadion voor Feyenoord aan de oevers van de Nieuwe Maas. Na een lang en soms verhit debat stemden 21 raadsleden voor en 20 tegen.

Het nieuwe stadion moet 444 miljoen euro kosten, met de realisatie van het volledige gebied is een investering van circa 1,5 miljard euro gemoeid. In de financiering daarvan zou nog steeds een tekort van 50 miljoen euro bestaan. Het nieuwe stadion moet volgens plan in 2025 gereed zijn.