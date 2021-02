Activisten van Extinction Rebellion voerden vrijdagochtend in Rotterdam actie voor het klimaat. De groep, die bestond uit tientallen deelnemers, blokkeerde korte tijd de Erasmusbrug en liep door het centrum van de stad.

Volgens de politie verliep de protestactie, die op het Hofplein begon, rustig. "Het was een vredelievend protest. We stonden met de groep in contact." De actie is inmiddels bijna ten einde, meldt een woordvoerder. "Veel actievoerders zijn vrijwillig vertrokken. Wij hebben één persoon aangehouden. Hij wilde zijn identiteitsbewijs niet tonen."

Door de actie was de brug deels afgesloten. Alleen fietsers en voetgangers konden een half uur lang nog over de brug.

Niet alleen in Rotterdam voerde de groep vrijdag actie, ook in Utrecht en Amsterdam zijn er protesten. In Utrecht hield de politie tientallen actievoerders aan.