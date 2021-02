Een persoon is vrijdagochtend gewond geraakt bij een keukenbrand in een woning aan de Zwaanhals in Rotterdam-Noord. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn naastgelegen woningen tijdelijk ontruimd.

"Maar die bewoners kunnen snel weer terug als er geen gevaarlijke stoffen worden gemeten. De brandweer heeft het incident inmiddels onder controle", aldus de woordvoerder.

Door de inzet van de hulpdiensten rijdt tramlijn 8 tijdelijk een andere route. Reizigers moeten rekening houden met vijftien minuten vertraging, meldt de RET.