Een man in een brommobiel is donderdagmiddag aangereden door een politieauto op de Laan op Zuid in Rotterdam. De agent was met zwaailichten en sirenes op weg naar een spoedmelding toen hij omstreeks 15.30 uur tegen het voertuig opklapte op de kruising met de Brede Hilledijk.

De man in de kleine wagen was na het incident aanspreekbaar, maar had veel last van zijn rug. De agent bleef ongedeerd. Over de verdere toestand van het slachtoffer is nog weinig bekend, aangezien hij volgens de politie nog aan zijn klachten wordt behandeld.

De kruising Laan op Zuid met Brede Hilledijk is vanwege het politieonderzoek afgesloten voor verkeer. De afsluiting zal in ieder geval tot het begin van de avond duren, aldus de politiewoordvoerder. Om het onderzoek in dit geval objectief te houden, wordt het uitgevoerd door een politie-eenheid uit Den Haag.

Trams op lijnen 23 en 25 worden omgeleid vanwege het incident.