Het slachtoffer dat dinsdagavond op het Kruisplein nabij station Rotterdam Centraal is neergestoken, blijkt een zestienjarige jongen te zijn. De dader is voortvluchtig.

De politie vermoedt dat voorafgaand aan het steekincident een ruzie is ontstaan tussen jongeren. Voor de deur van een Bram Ladage-snackbar, op de hoek van het Kruisplein en de West-Kruiskade, is de jongen rond 20.25 uur gestoken.

Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt onderzocht of de ruzie in verband gebracht kan worden met het steekincident.

Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een jongen tussen de zestien en achttien jaar oud. De dader droeg een zwart trainingspak met aan de zijkant witte strepen, zwarte schoenen, een zwart mondkapje en handschoenen. Na het steekincident vluchtte hij in de richting van de Pauluskerk.

Na de steekpartij werd een filmende journalist bespuugd door een omstander. Een 48-jarige Rotterdammer is hiervoor aangehouden. De politie onderzoekt het incident.