Een 23-jarige Rotterdammer is woensdagavond in een woning aan de Wolphaertsbocht aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij. Het gaat om een ruzie in huiselijke kring.

De melding kwam woensdagavond iets voor 19.00 uur binnen. "Er is een ruzie ontstaan tussen twee familieleden en daarbij is een mes getrokken", zo laat een woordvoerder van de politie weten.

Een ambulance kwam ter plaatse om het gewonde slachtoffer te behandelen. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekendgemaakt.