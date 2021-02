Bewoners van een portiekwoning aan de Vuurplaat in het Rotterdamse stadsdeel Zuid zijn woensdag rond 6.20 uur opgeschrikt door een explosie van een vuurwerkbom voor de deur. Niemand raakte gewond.

Ook in de omringende straten was de knal goed te horen. Veel buurtbewoners zijn geschrokken.

De deur van de woning is zwaar beschadigd. Van het glas in de voordeur is niets meer over. Scherven liggen verspreid over de etage. De explosie zorgde niet voor brand. Wat is precies gebeurd is, is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak.

"Deze explosie aan de Vuurplaat lijkt op de explosie van gisteren in Capelle aan den IJssel", zegt een woordvoerder. "We onderzoeken of de zaken met elkaar te maken hebben. En of het eventueel dezelfde daders zijn."

Dinsdagavond was het daar raak met een explosie in een portiekflat. Nadat de bewoners werden opgeschrikt door een knal, brak daar brand uit. De brandweer had de vlammen snel onder controle en niemand raakte gewond.