De Douane heeft recent een zending van ruim 1.500 kilo heroïne onderschept in de haven van Rotterdam, de grootste heroïnevangst in Nederland ooit. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekendgemaakt. De vangst is het gevolg van intensieve samenwerking tussen de Nederlandse en Britse autoriteiten.

De narcotica waren verstopt in een container met Himalayazout, die afkomstig was uit Pakistan.

Meerdere verdachten in het onderzoek kwamen in beeld op basis van informatie uit Engeland, meldt het OM. Een inval op een adres in Etten-Leur op 9 februari resulteerde in de aanhouding van vijf verdachten.

Drie van de verdachten, mannen van 38, 37 en 33 jaar uit Harlingen, Tzummarum en Nieuw Vennep, zitten nog vast. De rechtbank in Rotterdam besloot dinsdag dat hun hechtenis met zeker negentig dagen wordt verlengd. Twee andere mannen, van 62 en 60 jaar, beiden uit Sint Willebrord, zijn op vrije voeten gesteld, maar blijven verdachten.

De drugsvangst werd gedaan door het zogeheten HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, in samenwerking met het Britse National Crime Agency.

Het OM meldt dat de gevonden heroïne inmiddels is vernietigd. Het onderzoek loopt nog.