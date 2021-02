De politie heeft maandag en dinsdag vier verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de avondklokrellen in Rotterdam van 25 januari. Een 21-jarige man zonder vaste verblijfplaats en drie Rotterdammers van 14, 19 en 25 jaar zijn gearresteerd.

De veertienjarige jongen is door agenten herkend op de beelden. Hij zou een container hebben weggeduwd en het kunstwerk Rust in de Reuring op de Groene Hilledijk hebben vernield. De negentienjarige Rotterdammer nam volgens de politie potten mee uit een supplementenwinkel.

De 25-jarige verdachte was in januari al eens aangehouden, maar is opnieuw opgepakt omdat hij van meerdere feiten wordt verdacht. Ook hij zou betrokken zijn bij het stelen van supplementen. De 25-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij het plunderen van een juwelier op de Groene Hilledijk.

Sinds deze week zijn de eerste foto's van relschoppers tijdens de avondklokrellen op grote schermen in de stad te zien. Een zeventienjarige Rotterdammer meldde zich op het laatste moment bij de politie.

De politie hield al meerdere keren personen aan op verdenking van betrokkenheid bij de rellen van maandag 25 januari in Rotterdam-Zuid.

Die avond werd relde een grote groep jongeren rondom de Beijerlandselaan. Winkels werden kort en klein geslagen en geplunderd. Hoe groot de schade precies is, is nog onduidelijk. Burgemeester Ahmed Aboutaleb schat in dat er voor zeker 60.000 euro schade aan gemeentelijke eigendommen is, zoals camera's en lantaarnpalen.