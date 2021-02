De Van Nelle Fabriek in Rotterdam-West zal, als grootste priklocatie van de regio, naar verwachting op 11 maart opengaan. De XL-vaccinatielocatie is de vierde plek in de Rotterdamse regio waar ouderen en zorgpersoneel terechtkunnen.

De priklocaties bij Rotterdam The Hague Airport en in Spijkenisse zijn al open. De locatie in Sommelsdijk opent komende maandag de deuren.

Wanneer de Van Nelle Fabriek volledig in gebruik zal zijn, hangt af van de levering van vaccins. Op dit moment krijgt zorgpersoneel dat voor de eerste keer komt het AstraZeneca-vaccin toegediend. Ouderen krijgen het Pfizer-vaccin toegediend. De levering zet een rem op het aantal afspraken dat gepland kan worden.

Het openen van de Van Nelle Fabriek biedt ook de mogelijkheid om het tweede paviljoen bij Rotterdam The Hague Airport weer te gebruiken voor tests, zoals ooit de bedoeling was. Vooralsnog is er meer dan genoeg ruimte voor een coronatest in het paviljoen ernaast en bij de vele andere teststraten.

Mocht de wachttijd voor een test oplopen, dan kan het tweede paviljoen hier weer voor gebruikt worden. Dat gebeurde eerder in het kader van de massale testronde in Lansingerland.