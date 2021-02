Sinds maandagochtend zijn de foto's van relschoppers tijdens de avondklokrellen op grote schermen in Rotterdam te zien. Een zeventienjarige Rotterdammer heeft op de valreep voorkomen dat ook zijn foto wordt getoond. De tiener meldde zich zondagavond bij de politie en is aangehouden.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) tone foto's van verdachten op reclamemasten en -schermen door de hele stad. Ook op de website van de politie staan de jongeren op beeld.

De politie hield al meerdere verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de rellen op maandag 25 januari in Rotterdam-Zuid. Die avond werd er rondom de Beijerlandselaan gereld door een grote groep jongeren.

Winkels werden kort en klein geslagen en geplunderd. Hoe groot de schade precies is, is nog onduidelijk. Burgemeester Ahmed Aboutaleb schat in dat er voor zeker 60.000 euro schade is aan gemeentelijke eigendommen, zoals camera's en lantaarnpalen.