De Groene Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord was maandagochtend enige tijd afgesloten vanwege een handgranaat die aan de deur van een toko hing. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de granaat inmiddels veiliggesteld.

Daarbij is ook de hulp van de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (Fiod) ingeschakeld, zegt een woordvoerder van de politie.

Tot het verdachte pakketje werd weggehaald, was de Groene Hilledijk afgesloten. "De omgeving is wel stabiel", liet een woordvoerder toen weten.

Dezelfde toko is in december vorig jaar beschoten. In de nacht klonken destijds schoten. De politie vond meerdere hulzen op straat en hield een 22-jarige Rotterdammer aan.