De Groene Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord is maandagochtend afgesloten vanwege een verdacht pakketje aan de deur van een winkel in die straat. Volgens de politie gaat het mogelijk om een handgranaat.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg. Daarbij is ook hulp van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) ingeschakeld, zegt een woordvoerder van de politie.

De Groene Hilledijk blijft afgesloten tot het verdachte pakketje is weggehaald. "De omgeving is wel stabiel", laat de woordvoerder weten.