Een nog onbekende man heeft zaterdag aan het begin van de avond geprobeerd een winkel op de Lijnbaan in Rotterdam te overvallen waar je alleen kunt pinnen. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt.

Hij bedreigde het personeel met een mes en eiste geld uit de kassa. De man vertrok uiteindelijk met lege handen nadat de twee medewerkers van de koffie- en broodjeszaak Dunkin' Donuts hem duidelijk hadden gemaakt dat het een pin only-winkel is.

"Desondanks bezorgde hij de twee dames in de winkel de schrik van hun leven", aldus de politie. Die is nog op zoek naar de verdachte en naar getuigen van de mislukte overval.

Dat er in de winkel alleen gepind kon worden was bij de ingang aangegeven met een bordje waarop 'Hier alleen pinnen' is te lezen.