Een auto met Franse kentekenplaten is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestoken voor een garagebox aan de Plomperstraat op het bedrijventerrin Oud-Charlois.

De politie houdt er rekening mee dat het geen losstaand incident is en dat de brandstichters het gemunt hadden op de pandeigenaar. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle, maar de gevel van de garagebox liep wel schade op.

De auto is ooit op naam gezet in het westelijke departement Finistère. Bij de auto is een lege jerrycan gevonden.

De politie is op zoek naar getuigen die zondagnacht een auto met Frans kenteken hebben zien rondrijden in Rotterdam Zuid.