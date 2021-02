De gemeente Rotterdam heeft zaterdag alle toegangswegen naar het Kralingse Bos afgesloten, omdat het te druk is geworden. Dat meldt de gemeente op sociale media.

In het bos is het op dit moment druk met recreanten die dankbaar gebruikmaken van het zonnige weer. Hoewel de toegangswegen zijn afgesloten, verzinnen verschillende mensen andere manieren om het bos te kunnen bereiken. Een aantal mensen parkeert de auto bijvoorbeeld in aangrenzende wijken, vertelt een omstander.

Volgens hem valt het besluit om de toegangswegen af te sluiten niet bij iedereen in goede aarde. Veel automobilisten gaan in discussie met handhavers, die de wegen afzetten met hekken. Daardoor staat het verkeer op de Kralingse Plaslaan voor een groot deel vast.

Ook andere gemeenten in de regio namen de afgelopen dagen al maatregelen om de drukte in de recreatiegebieden dit weekend beheersbaar te houden. In natuurgebied de Broekpolder in Vlaardingen zijn er bijvoorbeeld verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.