De elektrische deelauto's van Lev gaan weg uit Rotterdam. Volgens oprichter Ytzen Zijlstra duurt de lockdown te lang, waardoor weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van de auto's.

De kleine autootjes van Lev staan sinds juli 2019 in de stad. Ze zijn 1.74 lang en 1.03 meter breed en passen daarmee handig overdwars in een parkeervak. Nu Rotterdammers door de coronacrisis weinig reizen, moet het bedrijf ermee stoppen. Wat er met de 115 wagens gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

De gemeente Rotterdam zet hard in op het delen van vervoersmiddelen. Het streven is dat in 2030 ongeveer 5 procent van alle auto's in de stad een deelauto is.