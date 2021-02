Reizigersvereniging Rover bestempelt de dienstverlening van de RET tijdens het winterweer van vorige week als ondermaats. In een brief aan de RET-directie en de metropoolregio vraagt Rover vrijdag om maatregelen om uitval van trams en metro's in de toekomst te voorkomen.

Door sneeuw en strenge vorst reed vorige week dagenlang slechts een kwart van de trams in Rotterdam en werd ook het metroverkeer verstoord. Rover kreeg verschillende klachten van reizigers; niet alleen over de haperende dienstverlening, maar ook over de gebrekkige informatievoorziening.

"Voor zover wij weten, heeft de RET geen sneeuwdienst meer, is er te laat begonnen met het schoonmaken van de rails en is men op zondag 7 februari vroeg gestopt met rijden, terwijl door te rijden de rails schoon blijven", schrijven Corrie Scheffer en Gerard Lappee van de afdeling Rijnmond van Rover.

"Op 9 en 10 februari zijn veel metroreizigers gestrand, werden zij slecht geïnformeerd en ontbrak regelmatig vervangend vervoer." Rover wil weten welke lessen er worden getrokken uit het winterweer. "Wat gaat de RET doen om een dergelijk openbaarvervoerinfarct in de toekomst te voorkomen?"

Eerder trokken bewonersverenigingen al aan de bel bij de gemeente Rotterdam over de "wanprestatie" van het vervoersbedrijf.