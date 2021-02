Diergaarde Blijdorp is voorlopig uit de brand met een noodlening van 10 miljoen euro van de gemeente Rotterdam, maar hoe de verdere toekomst van de Rotterdamse dierentuin eruit gaat zien, hangt af van gesprekken die de dierentuin met de stad gaat voeren. "Steeds meer mensen voelen ongemak bij de manier waarop dierentuinen met wilde dieren omgaan", zei GroenLinks-raadslid Jeroen Postma donderdagavond in het stadhuis.

Meerdere partijen betoogden dat de wijze waarop Blijdorp nu functioneert "niet meer van deze tijd is'"."De dieren leven in prachtige verblijven, maar het zijn feitelijk gewoon hokken.", stelt Aart van Zevenbergen (SP).

Behalve het noodpakket van de stad zal Blijdorp een deel krijgen van de 38 miljoen euro die het Rijk reserveert voor alle dierentuinen, reageerde wethouder Bert Wijbenga (VVD, dierenwelzijn).

Hij deelde verder mee dat de directie van de diergaarde bereid is om het gesprek met de stad aan te gaan. Ook hij maakt zich zorgen over het effect van de coronacrisis op Blijdorp. "Dieren mogen nooit de dupe worden", aldus Wijbenga.

De gemeenteraad stemde verder unaniem in met een motie van de Partij voor de Dieren, waarin staat dat dieren in Blijdorp niet mogen worden afgemaakt "uit financiële nood". "Dat is ethisch niet verdedigbaar, omdat geld nooit een rol mag spelen in het bepalen van leven en dood", zo stelde fractievoorzitter Ruud van der Velden.

Een PvdA-initiatief dat het college oproept om Blijdorp en de vakbonden weer om de tafel te krijgen, haalde het eveneens. Daarbij is een nieuw reorganisatieplan de inzet, "waarbij behoud van arbeidsvoorwaarden, personeel, natuurlijk verloop en een goed sociaal plan de uitgangspunten zijn."