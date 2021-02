Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam heeft twaalf jaar verzuimd pensioenpremies af te dragen voor zijn oproepkrachten. Het gaat om meer dan tweehonderd mensen die tussen 2006 en 2018 werkzaam waren als portier of als medewerker bij de bar, de garderobe en de ontvangst in de zaal, schrijft de Volkskrant vrijdag.

De Doelen heeft een bedrag van "enkele tonnen" gereserveerd om het pensioengat van de (oud-)werknemers te repareren, zegt directeur Janneke Staarink. Sommigen werkten er enkele weken, anderen vele jaren.

De schadepost komt op een slecht moment: het concert- en congresgebouw heeft het als gevolg van de coronacrisis financieel zwaar. In de herfst zag het zich gedwongen negentien personeelsleden te ontslaan.

Het verzuim kwam aan het licht door vragen van personeelsleden op basis van hun loonstrook, vlak voordat Staarink in de zomer van 2018 aantrad. Sindsdien is de afdracht wel geregeld.