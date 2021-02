Hoewel het winterweer in Nederland voorbij is, is de dienstregeling van de Rotterdamse vervoerder RET nog niet helemaal op orde. Veel metro's en trams van de stadsvervoerder liepen de afgelopen week vorstschade op en staan aan de kant.

Volgens een woordvoerder van de RET staan op dit moment 25 metrostellen in de remise. "Ook staan er wat meer trams dan gebruikelijk aan de kant." De voertuigen liepen afgelopen week vorstschade op.

De metro haalt zijn stroom niet van een bovenleiding, maar van een derde, gele rail laag bij de grond. "Tussen de stroomafnemer en die derde rail hoopte zich sneeuw en ijs op, waardoor kortsluiting ontstond. Dat heeft schade veroorzaakt aan de stroomafnemer."

Sinds de dooi is de dienstregeling daarom nog steeds niet helemaal op orde. Met name Metro A ondervindt hinder van het tekort aan voertuigen en rijdt in Rotterdam-Oost een ingekorte route. Door defect materieel rijden er op lijn 20 in beide richtingen geen trams. "De uitval valt dus nog mee", aldus de RET.

Tijdens de sneeuwval en vorst van afgelopen week viel maar liefst drie kwart van alle trams uit, doordat rails op veel plekken waren dichtgevroren. Ook traden er veel verstoringen op bij de metro.