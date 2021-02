Het Havenziekenhuis in Rotterdam wordt deels gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Tussen het Haringvliet en de Nieuwe Maas worden in 2022 nieuwe woontorens neergezet.

Het in 2017 gesloten Havenziekenhuis werd twee jaar geleden door het Erasmus MC voor 20 miljoen euro verkocht aan Vervat Vastgoed. Alle poliklinieken trekken nog dit jaar uit het gebouw en dan kan een begin worden gemaakt met de herontwikkeling.

Het Rotterdamse vastgoedbedrijf gaat aan weerszijden van het monumentale deel van het ziekenhuis torens van 70 en 110 meter bouwen. In de nieuwbouw komen 450 appartementen, deels bestemd voor bewoners die zorg nodig hebben. Ook is ruimte gereserveerd voor maatschappelijke voorzieningen, bedrijven en kantoren.

Vervat Vastgoed trekt samen op met corporatie Woonstad, die eigenaar is van beide buurpanden. Samen lieten ze een architectenbureau studie doen naar de mogelijkheden op die plek. Uitgangspunt is dat partijen hun projecten zelf ontwikkelen, maar dat de nieuwbouw wel een eenheid gaat vormen.

Naast de twee torens van Vervat, wil ook Woonstad hoogbouw van 70 meter neerzetten op de plek van de Hoge Wiek. Deze gedateerde studentenflat is toe aan vernieuwing. Besloten is om het gebouw deels te slopen en nieuw op te bouwen, waardoor de huidige tweehonderd kamers kunnen worden uitgebreid en omgevormd tot 350 zelfstandige studio's. Als alle studenten zijn verhuisd, begint de nieuwbouw in 2024 of 2025.