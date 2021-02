Uit vestigingen van de supermarkt MCD in Rotterdam, Hellevoetsluis en Rhoon zijn statiegeldbonnetjes gestolen die bestemd waren voor Stichting Ambulance Wens. Een box waarin de donaties zaten blijkt te zijn opengebroken. De buit was 70 euro.

Bij alle drie de vestigingen vond de diefstal op dezelfde manier plaats. Toen er midden in de winkel een bonnetje uit december op de vloer werd gevonden, wilde iemand dat in de donatiebox stoppen. Medewerkers zagen toen dat het slotje was geforceerd.

Alle drie de vestigingen hebben inmiddels aangifte gedaan van diefstal. Het bedrag van de bonnetjes die in de boxen zaten, heeft de supermarkt vergoed aan Stichting Ambulance Wens. "Als je dan besluit iets te stelen, pak dan gewoon een biefstuk. Dupeer geen stichting. Het is gewoon diep triest", aldus de woordvoerder.