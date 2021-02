Milieuminister Carola Schouten is van plan Rotterdam The Hague Airport (RTHA) alsnog een natuurvergunning te geven zodat het regionale vliegveld niet langer de natuurwet overtreedt. Milieuorganisatie MOB maakt daartegen bezwaar.

Mobilisation for the Environment (MOB) ontdekte vorig jaar dat in Nederland vier vliegvelden, waaronder dat in Rotterdam, geen natuurbeschermingsvergunning hebben. Die licentie is nodig vanwege de stikstofuitstoot van vliegverkeer. De Gelderse milieuclub stelde de zaak aan de kaak bij minister Schouten en kreeg gelijk: RTHA is in overtreding.

De bewindsvrouw besloot de luchthaven eerst in de gelegenheid te stellen de vergunning alsnog aan te vragen. Dat is nu gebeurd en Schouten heeft het concept goedgekeurd. In een advertentie laat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) weten de vergunning voor Rotterdam te willen verlenen voor jaarlijks bijna 25.000 vluchten van grote toestellen.

RTHA is tevreden met het voornemen van het ministerie van LNV. "Het krijgen van deze vergunning is een mooi uitgangspunt om met onze omgeving te blijven bouwen aan onze luchthaven", zegt algemeen directeur Ron Louwerse. "Daarbij zoeken we naar een balans tussen lusten en lasten van de luchthaven. We blijven daarover in gesprek met partners en onze omgeving."

MOB laat het er niet bij zitten en tekent bezwaar aan. "Al hebben we niet de illusie dat dat iets zal uithalen, omdat de politiek heeft besloten dat die vergunningen gewoon moeten komen", aldus de milieuorganisatie.

"Na inspraak worden de definitieve vergunningen gepubliceerd, waartegen beroep kan worden ingesteld bij de rechter. Dat wordt dus de tweede helft van 2021." De MOB begon vorig jaar al een inzamelingsactie voor juridische bijstand om het rechterlijke pad te kunnen bewandelen.