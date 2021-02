Ondanks oproepen op sociale media om de straat op te gaan, is het dinsdagavond in Rotterdam rustig gebleven nadat bekend werd dat de avondklok voorlopig van kracht blijft. Een woordvoerder van de politie zegt dat de situatie in de stad "beheersbaar" was.

Wel verzamelden zich rond 21.00 uur twee demonstranten voor de Markthal.

De politie was massaal op de been in de stad. Vanwege de signalen op sociale media zijn dinsdagavond extra agenten ingezet, bevestigt een woordvoerder van de politie. Gezien de onduidelijkheid rondom de avondklok traden agenten coulanter op als mensen na 21.00 uur nog op straat waren.

"We blijven handhaven, maar dat doen we eerst door te waarschuwen. We slingeren ze niet gelijk op de bon, gezien het feit dat er lang veel onduidelijk was over de avondklok", aldus de woordvoerder. Ook de Nederlandse BOA Bond zei dat boa's terughoudender zouden omgaan met mensen die dinsdagavond na het ingaan van de avondklok nog op straat waren.

Felicitaties voor Viruswaarheid-voorman Willem Engel

Viruswaarheid-voorman Willem Engel kreeg eerder op de dag felicitaties van Rotterdamse agenten, omdat hij via de rechter voor elkaar had gekregen dat het Rijk de avondklok moest opheffen.

Dat is inmiddels bevestigd door een woordvoerder van de Rotterdamse politie. Na een chaotische dag werd niet alleen de veelbesproken uitspraak opgeschort, maar werden ook de felicitaties ingetrokken, omdat die niet op hun plaats zouden zijn.

Volgens de voorzieningenrechter maakte de avondklok "een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer". Bovendien beperkte de regel "onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging".

Het kabinet ging vervolgens in hoger beroep tegen het oordeel van de rechter. De zitting in hoger beroep vindt vrijdagochtend pas plaats. Om ervoor te zorgen dat de avondklok op de tussenliggende dagen nog van kracht kan blijven, had de Nederlandse Staat het gerechtshof gevraagd zich daarover te buigen.

Dinsdagavond besloot het gerechtshof Den Haag dat de avondklok voorlopig van kracht blijft, in ieder geval tot het hoger beroep van vrijdag.