De politie heeft maandag en dinsdag in totaal drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen van maandag 25 januari in Rotterdam-Zuid.

Het gaat om een 22-jarige man uit Ridderkerk, een 19-jarige man uit Rotterdam en een 16-jarige jongen uit Rotterdam. Alle drie de verdachten zijn op beelden herkend door de politie en thuis gearresteerd.

De zestienjarige jongen wordt verdacht van de vernielingen bij supermarkt Dirk. De negentienjarige Rotterdammer wordt verdacht van het omgooien van een container en het in brand steken van een kunstwerk. De 22-jarige man uit Ridderkerk was eerder op 25 januari al opgepakt en vrijgelaten. Hij is opnieuw aangehouden vanwege nieuw bewijs dat in het politieonderzoek naar boven is gekomen.

Op de avond van de rellen heeft de politie bijna zestig verdachten aangehouden. Sinds het politieonderzoek begonnen is, zijn er zeven verdachten aangehouden. Hiervan zitten vijf verdachten nog vast.

De politie meldt dat het onderzoek naar de ongeregeldheden doorgaat. Rechercheurs zijn nog bezig met het bekijken van de bijna zesduizend ontvangen beelden. Dinsdagavond worden opnieuw beelden van verdachten getoond in Opsporing Verzocht.