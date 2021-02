Aan de Binnenhof in Rotterdam-Ommoord is vrijdag een winkel overvallen, maakt de politie maandag bekend. Woensdag werd een snackbar in hetzelfde winkelcentrum overvallen.

Twee mannen liepen vrijdag een winkel binnen, bedreigden twee personeelsleden met een vuurwapen en eisten geld. De overvallers zijn vervolgens gevlucht, nadat bleek dat er geen geld aanwezig was. Niemand raakte gewond.

De politie Rotterdam is nog op zoek naar de overvallers. Getuigen schatten de mannen tussen de achttien en twintig jaar. Beide mannen droegen bij de overval zwarte handschoenen, een zwart mondkapje en zwarte handschoenen.

Op woensdag vond een overval plaats op een snackbar in hetzelfde winkelcentrum. De dader wist toen wel buit te maken en trok hierbij zijn pistool.

De politie kan de incidenten vooralsnog niet aan elkaar linken. "Beide overvallen worden onderzocht en tot nu toe is er geen reden om deze twee overvallen in verband met elkaar te brengen. Beide overvallen zijn echter nog wel volop in onderzoek, dus geheel uitsluiten kunnen we dat nu niet", aldus een woordvoerder.