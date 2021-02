Het Rotterdamse vervoerbedrijf RET gaat na de lockdown 70.000 euro teruggeven aan reizigers die te veel hebben betaald voor hun ov-rit.

Het vervoerbedrijf liet eerder al weten dat er 90.000 euro te veel was afgeschreven van ov-chipkaarten doordat de nieuwe kaartlezers van RET verkeerd afgesteld waren. Tot nu toe is er nog maar 17.000 euro teruggevraagd.

"De lage respons is mogelijk te wijten aan het feit dat veel reizigers niet geneigd zijn veel moeite te doen voor dit soort bedragen", schrijft verkeerswethouder Judith Bokhoven in een brief aan de gemeenteraad.

In de meeste gevallen gaat het om een bedrag van minder dan 3 euro. RET kan het geld niet terugstorten en daarom moeten gedupeerden met hun ov-chip naar een kaartautomaat op een van de metrostations. "Vanwege corona wordt een stuk minder met het ov gereisd, waardoor reizigers ook minder in de gelegenheid zijn geweest om het geld terug te laten boeken bij de automaat."