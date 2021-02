Een geschaarde vrachtwagen blokkeert de Botlektunnel op de A15 richting Ridderkerk. De weg is sinds maandagochtend 7.45 uur afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden.

Een deel van de lading van de vrachtwagen is op de weg terechtgekomen. Naar verwachting duurt het enkele uren voordat de A15 opgeruimd is. Tot die tijd blijft de tunnel afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Botlekbrug.

Door een ongeluk is de weg naar Hoek van Holland op de A20 ook afgesloten bij de Giessenbrug. Rijkswaterstaat adviseert hier om te rijden via de zuidkant van Rotterdam, over de Van Brienenoordbrug.