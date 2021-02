De gemeente Rotterdam roept alle inwoners op om bijzondere, mooie, gekke of grappige foto's van de Coolsingel in te sturen. Vanwege de officiële opening in april komt er een foto-expositie op straat.

De expositie zal dus uit door inwoners ingezonden foto's bestaan. Mensen kunnen tot en met zondag 7 maart hun beelden insturen.

Langs de hele westzijde van de Coolsingel, de kant van de Bijenkorf, komen zuilen met beelden te staan. Onder alle inzenders worden ook boeken van Paul van der Laar over de straat verloot.

De Coolsingel wordt op zaterdag 10 april geopend na een verbouwing van ruim drie jaar.