Op de parkeerplaats van het SS Rotterdam in Rotterdam-Katendrecht komt een vaccinatietent. Het is de vijfde priklocatie in Rotterdam. Alleen Rotterdam The Hague Airport is al geopend. Wanneer er daadwerkelijk geprikt wordt naast het oude stoomschip, is nog de vraag. Dit is afhankelijk van de levering van vaccins.

De andere plekken in Rotterdam die bekend zijn, zijn de Van Nelle Fabriek in Rotterdam-West, Sporthal Schuttersveld in Rotterdam-Crooswijk en Sporthal Mercatus in Rotterdam-IJsselmonde.

De GGD Rotterdam-Rijnmond wil in elke gemeente vaccinatielocaties openen als er grote groepen mensen tegelijkertijd geprikt kunnen worden. Voor het grote Rotterdam komen er dus meerdere plekken.

Ook in onder meer Albrandswaard en Maassluis wordt een vaccinatietent neergezet. Op Rotterdam The Hague Airport staan twee paviljoens: een voor het testen en een voor het prikken.

Sinds vrijdag is ook een sporthal in Spijkenisse geopend. In andere gemeenten worden eveneens sporthallen ingericht.