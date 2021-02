Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag vijf jaar cel geëist tegen een man die 4,5 miljoen euro en wapens in een woning aan de Rotterdamse Bleiswijkstraat had verstopt. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Volgens de aanklager gaat het om crimineel geld. "Dit zijn de omstandigheden die woningovervallen en schietpartijen door concurrerende organisaties tot gevolg kunnen hebben. Dat kan weer leiden tot vergismoorden en kogels die bij omwonenden door de ruiten vliegen. Een tikkende tijdbom."

De verdachte stond niet op het adres aan de Bleiswijkstraat ingeschreven, maar woonde daar wel. Het geld kwam zogezegd van twee mannen die hem gratis in het huis lieten wonen. Hoe zij het verdiend zouden hebben, zei de man niet te weten. Hij hielp hen met tellen en het verpakken van de contanten.

De politie trof in totaal vijf met geld gevulde tassen aan. Meer dan de helft van het geld lag weggestopt in een verborgen ruimte op het toilet. In een slaapkamerkast bleken verder nog een pistoolmitrailleur, een revolver, munitie en een geluiddemper te liggen.

Volgens de advocaat had de verdachte die wapens nog nooit gezien. In de ogen van de aanklager was de verdachte, als enige bewoner, echter verantwoordelijk en daarom is een celstraf van vijf jaar geëist. Ook moet de man het geld inleveren.

Het huis kwam bij de politie in beeld tijdens een onderzoek naar spookpanden: huizen waar op papier niemand woont, maar die in werkelijkheid gewoon worden gebruikt. Criminelen ritselen deze panden doorgaans via malafide makelaars. Zo proberen ze anoniem een dak boven hun hoofd te krijgen.