Bijna 2.200 huishoudens in de Rotterdamse wijk Liskwartier zitten donderdag sinds 18.35 uur zonder stroom, meldt netbeheerder Stedin op Twitter. De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder zijn ter plaatse om de stroomvoorziening voor het gebied te herstellen.

Volgens een woordvoerder zitten woningen in postcodegebied 3037 momenteel zonder stroom. Hoe lang de problemen duren, is nog niet bekend. "Onze monteurs zijn nu op zoek naar de oorzaak. Zodra zij die vinden, kan de stroom omgeleid worden."

Het is niet de eerste keer in de afgelopen tijd dat Rotterdam kampt met een stroomstoring. Zondag zaten nog duizenden bewoners in Rotterdam-Ommoord zonder stroom. Uitgerekend op de koudste dag van het jaar viel daar licht uit. Stedin wist het probleem na iets meer dan een uur op te lossen.

Begin februari zat een deel van het centrum van Rotterdam zonder stroom. Ook de Erasmusbrug had last van de storing. Het auto- en tramverkeer kon de brug niet over en dat zorgde voor de nodige vertraging.