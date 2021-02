Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft donderdagochtend alle Rotterdammers opgeroepen hun eigen stoep schoon te maken. Dat moet voorkomen dat mensen die vanwege de gladheid niet goed uit de voeten kunnen in de stad aan huis gekluisterd blijven door de sneeuw op straat.

Bij welzijnswerker SOL in Rotterdam-Noord lieten negen van de tien ouderen weten niet naar buiten te durven.

"Ik roep op tot een beetje burgerplicht", zei Aboutaleb in de gemeenteraad. "Ik heb zelf ook zout gehaald bij de Roteb en mijn stoep schoongemaakt. Veel Rotterdammers doen hetzelfde. Als iedereen dat doet helpen we de ouderen en moeders met jonge kinderen."

De oproep van Aboutaleb volgde op een ruzieachtig debat tussen Leefbaar Rotterdam-raadslid Benvenido van Schaik en wethouder Bert Wijbenga. Volgens Van Schaik ("Schaam u, wethouder") was Rotterdam onvoldoende voorbereid op de gladheid.

Volgens hem gebeurde er veel te weinig om de straten bij winkels, ouderenflats en de GGD-priklocatie op Rotterdam The Hague Airport sneeuwvrij te maken. Van Schaik suggereerde dat dit het gevolg is van eerdere bezuinigingen op Stadsbeheer.

'Stadsbeheer werkte overuren om wegen bereikbaar te houden'

Volgens Wijbenga was het vanwege de extreme weersomstandigheden niet mogelijk de hele stad ijsvrij te houden. "Mensen van stadsbeheer zijn 75 uur onafgebroken in touw geweest in twaalfuursdiensten. Zij hebben niet geklaagd en gewoon doorgewerkt. Ze zijn erin geslaagd 1.000 kilometer aan wegstroken en 600 kilometer fietspaden bereikbaar te houden."

Wijbenga meldde dat 90 procent (achthonderd afspraken) van de prikafspraken op Rotterdam The Hague Airport gewoon door zijn gegaan. "Er is gebezemd, gestrooid en sneeuw geschoven op autoroutes. Er is de hele nacht doorgewerkt."

De drukte bij het sneeuwvrij houden van de straten ging wel ten kosten van de afvalophaal. "Die heeft even op een kwart gelegen. Nu wordt er weer normaal opgehaald, al wordt dat wel bemoeilijkt door vastgevroren containers." Ook de metro's van de RET ondervinden moeilijkheden als gevolg van de sneeuw.

Veel ouderen durven door de gladde stoepen niet naar buiten. Het welzijnswerk biedt hen extra hulp aan, bijvoorbeeld door SOL in Rotterdam-Noord. Daar deden medewerkers een extra belronde met ouderen die zij kennen. Door de coronacrisis blijven veel ouderen al vaker thuis dan eerder. Ook is er soms angst om de hond uit te laten.