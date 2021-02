De gemeente Rotterdam drukt schaatsliefhebbers op het hart de komende dagen zo min mogelijk risico te nemen. De ziekenhuizen hebben het immers al druk genoeg met coronapatiënten.

De gemeente heeft, zo licht een woordvoerder toe, begrip voor "de schaatskriebels"."Maar we doen wel een beroep op ieders gezond verstand: Ga alléén als je fit bent en zorg dat je materiaal in orde is. Een botbreuk of snijwond is niet handig voor jezelf, maar ook zeker niet voor de ziekenhuizen. Die zijn al druk zat met het bestrijden van corona. Dus denk goed na: is dit het risico dat je wilt nemen?"

De komende dagen zal de gemeente in elk geval geen schaatspret "faciliteren". Dat houdt in dat bij bekende schaatsplekken geen bankjes of EHBO-tenten komen te staan. "Schaatsen is leuk, maar het brengt mensen bij elkaar en dat is in deze tijd niet zo handig", aldus de gemeente.

Het kan gebeuren dat de gemeente besluit om toegangswegen af te sluiten. Eerder deed de gemeente dit bijvoorbeeld ook bij het strand van Hoek van Holland. Het doel is om schaatsliefhebbers te ontmoedigen naar een bepaalde plek te komen. Het zal niet zomaar gebeuren, benadrukt de woordvoerder. "Het moet dan echt de spuigaten uitlopen."