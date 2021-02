De zoon van de 48-jarige Poolse vrouw die vrijdagmiddag werd aangehouden in Rotterdam, nadat zijn moeder ernstig gewond in haar woning was gevonden en kort daarna overleed, is op vrije voeten gesteld. De zoon is nog wel verdachte, zo meldt de politie woensdag.

De vrouw werd door de hulpdiensten in een levensbedreigende toestand aangetroffen in haar bovenwoning aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid. Hulp mocht echter niet meer baten.

De zoon alarmeerde in paniek zijn buurman met de boodschap dat zijn moeder geen adem meer haalde. Afgelopen weekeinde meldde de politie nog geen duidelijkheid te hebben over wat zich in het huis heeft afgespeeld.

Die is er nog niet. "De verdachte is dan wel in vrijheid gesteld, maar het onderzoek naar welke rol hij mogelijk zou kunnen hebben gespeeld bij het overlijden van de vrouw gaat nog door", meldt een woordvoerder van de politie.

Ingewijden melden dat vrijdagmiddag behoorlijk wat drank in het spel is geweest bij zowel het slachtoffer als de verdachte.