Snackbar De Binnenhof in de Rotterdamse wijk Ommoord is woensdagmiddag overvallen. De dader bestelde wat te drinken, waarna hij een pistool pakte en geld eiste.

De overval vond rond 12.45 uur plaats. De dader bestelde eerst een Red Bull, vertelt eigenaresse Miranda Robart. "Toen deed hij alsof hij geld pakte, maar hield hij ineens een pistool omhoog. Dat was natuurlijk schrikken."

De man eiste geld uit de kassalade en wist vervolgens te ontkomen. "Hij vroeg ook nog naar een kluis, maar die hebben we niet. Hij riep telkens dat we niemand moesten bellen", aldus Robart.

De politie doet momenteel onderzoek in en om de snackbar, die in het gelijknamige winkelcentrum is gevestigd. De overvaller zou een witte of lichtgetinte man met een klein postuur zijn. Tijdens het incident droeg hij zwarte handschoenen, een zwarte zonnebril en een donkere jas.

Bij het incident raakte niemand gewond. De politie roept getuigen op zich te melden.