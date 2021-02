Internationaal verhuurbedrijf SIXT haalt 150 nieuwe deelauto's weg uit Rotterdam omdat de door de gemeente beloofde parkeervergunningen nog op zich laten wachten.

In juni introduceerde de Duitse autoverhuurder in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam SIXT share. De deelauto's zijn via een app per minuut te huren.

In Rotterdam gelden er alleen nog geen lage parkeertarieven voor deelauto's. Deze parkeervergunningen zijn er al wel in Den Haag en Amsterdam. "Er is ons verteld dat het op korte termijn geregeld zou zijn, maar dat is niet het geval. Nu wordt weer maart genoemd als nieuwe datum waarop het systeem in werking treedt", laat een woordvoerder van SIXT weten.

SIXT hoopt dat de gemeente wil komen met een tegemoetkoming. "Omdat onze klanten de deelauto ook in een andere stad mogen achterlaten, hebben we zelf een gps-systeem ontwikkeld dat aangeeft hoeveel wagens in een stad geparkeerd staan. Investeringen kunnen natuurlijk niet van één kant komen", aldus een woordvoerder.

De gemeente laat weten dat het systeem waarin een parkeervergunning voor deelauto's kan worden aangevraagd, nog niet goed werkt. "Heel vervelend voor SIXT, maar we vragen geduld zodat alle aanbieders gelijke kansen hebben, want we geven maar zeshonderd vergunningen uit", zegt een woordvoerder van de gemeente.