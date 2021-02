De politie heeft zaterdagavond op de Westblaak in de auto van een negentienjarige Rotterdammer 125.000 euro contant geld aangetroffen, meldt de politie dinsdag.

Politieagenten kwamen de man iets voor 22.00 uur op het spoor, toen hij op de Westblaak in Rotterdam met een lachgasballon achter het stuur zat.

Tijdens de controle van de auto vonden de agenten het geld in een snoepjesdoos in de kofferbak. Daarop werd de Rotterdammer aangehouden en werd het geld in beslag genomen. De verdachte heeft na overleg met de officier van justitie afstand gedaan van het geld. Hem is een boete van 10 procent van het in beslag genomen bedrag opgelegd.

De Rotterdammer is inmiddels heengezonden. De politie kan daarom niet met zekerheid zeggen of hij ook een boete heeft gekregen vanwege het negeren van de avondklok en het gebruik van lachgas achter het stuur.