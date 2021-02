De politie heeft dinsdagochtend een twaalfjarige jongen aangehouden voor deelname aan de rellen in Rotterdam-Zuid op maandag 25 januari. Ook een negentienjarige Rotterdammer is opgepakt.

Hij werd thuis in de wijk Hillesluis opgehaald. De jongen was door agenten herkend op de beelden van het omduwen van een container op de Groene Hilledijk bij het kunstwerk Rust in de Reuring, dat later in vlammen opging.

De negentienjarige man was op 25 januari al aangehouden voor het negeren van de avondklok en de noodverordening. In het verdere onderzoek kwam hij ook in beeld als verdachte van onder meer vernieling van een Kruidvat-filiaal en plundering van een Dirk-supermarkt.

Het onderzoek naar de ongeregeldheden is nog altijd in volle gang. Er zijn al vele bruikbare tips binnengekomen die volgens de politie ongetwijfeld tot nieuwe aanhoudingen aan leiden.

Dinsdagavond worden beelden van meerdere verdachten vertoond in het programma Opsporing Verzocht op NPO1. Deze verdachten zijn al te zien op de website van de politie. Donderdag 11 februari worden nieuwe beelden van relschoppers door de Rotterdamse politie naar buiten gebracht.