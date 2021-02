Een veertienjarige jongen is maandagochtend aangehouden in het onderzoek naar de vuurwerkexplosies in Rotterdam-Lombardijen. De jongen is de zesde verdachte in deze zaak.

De verdachte werd in zijn woning in de wijk Lombardijen gearresteerd. Volgens het onderzoeksteam van de politie heeft hij een aandeel gehad in een reeks vuurwerkgerelateerde incidenten op Oudejaarsavond. Door de vuurwerkexplosies is veel schade aangericht.

De vier minderjarige jongens die al werden aangehouden voor de explosies zitten nog vast. De vijfde verdachte is inmiddels vrijgesproken nadat hij was aangehouden voor bedreiging. De officier van justitie zal nog beslissen over zijn vervolging.