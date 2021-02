Bewoners van de Schippersstraat in Rotterdam zijn maandag opgeschrikt door meerdere schoten. Een getuige zou hebben gezien hoe een man in de lucht schoot en daarna in een auto wegvluchtte. Er zijn geen gewonden gevallen.

De politie kreeg rond 17.30 uur een melding binnen van een schietpartij in Rotterdam. Meerdere getuigen hoorden schoten.

Een van hen zag een man schieten, in een auto stappen en in onbekende richting wegrijden.

De politie is op zoek naar het voertuig en is een onderzoek begonnen. De straat is tijdelijk afgezet.