Agenten hebben zaterdagavond in een bedrijfspand aan de Haltewachter in Rotterdam-Kralingen een feest beëindigd, zo maakte de politie maandag bekend. De gasten probeerden zich tevergeefs te verstoppen in een afgesloten kamer. Daarnaast werden meerdere waterpijpen en lachgastanks gevonden.

Agenten klopten rond 22.00 uur aan, omdat zij muziek hoorden en steeds mensen naar binnen en buiten zagen gaan. De personen die opendeden, ontkenden dat er een feest aan de gang was.

De agenten troffen in een van de kamers een grote groep feestgangers aan. Volgens de politie waren zij tussen de 16 en 36 jaar oud. Tegen alle aanwezigen is een proces-verbaal opgemaakt.