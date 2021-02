In het centrum van Rotterdam is een schoonheidssalon beschoten. De zaak staat op naam van een Turkse familie, die de afgelopen weken al vier keer het doelwit was van beschietingen.

Een voorbijganger merkte de kogelinslagen zondag rond 11.00 uur op. Het gaat om drie gaten in een ruit van een pand aan de Sint-Jacobstraat. De politie weet nog niet wanneer de schoten zijn gelost. Zij hoopt dat getuigen daar duidelijkheid over kunnen geven.

De politie ziet een verband met vier beschietingen die de afgelopen drie weken plaatsvonden. De reeks begon in de nacht van 17 op 18 januari. Een schutter nam toen een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg onder vuur. Een dag later gebeurde hetzelfde bij een pand aan de Abraham van Stolkweg. In de daaropvolgende dagen was een Capelse woning aan de beurt. Die werd kort na elkaar, op verschillende dagen, twee keer beschoten.

In alle gevallen gaat het om panden die op naam van dezelfde familie staan. De beschietingen zouden hebben plaatsgevonden om te intidimeren, gonzen de geruchten in het criminele circuit. Ingewijden zeggen dat de bewoner van de Capelse woning binnen het drugsmilieu nog een schuld open heeft staan. De man zit in het buitenland.

Volgens bronnen was de man in mei 2019 doelwit van een moordaanslag. Hij werd destijds op de Essenburgsingel neergeschoten. Advocaat Özlem Saki, die de familie bijstaat, zei eerder dat niet vaststaat dat dat daadwerkelijk een aanslag op het leven van de man was. Op de beschieting van de schoonheidssalon wil zij desgevraagd niet reageren.

Uit camerabeelden, getoond in Opsporing Verzocht, is gebleken dat de eerste twee beschietingen waarschijnlijk het werk zijn geweest van dezelfde linkshandige schutter. In beide gevallen gebruikte hij een geluiddemper op zijn wapen.