Vervoersbedrijf RET heeft ook maandag de dienstregeling aangepast vanwege de heftige weersomstandigheden. Ook zijn de teststraten maar beperkt open in Rotterdam en omgeving.

GGD Rotterdam-Rijnmond laat weten dat maandag alleen de teststraten Ahoy, Rotterdam The Hague Airport, Schiedam en Middelharnis open zijn. Vaccinatielocatie RTHA is ook open. Thuisbemonsterafspraken gaan niet door.

Rotterdam The Hague Airport, Ahoy en Schiedam zijn vanaf 11.00 uur open. Middelharnis is vanaf 12.00 uur open. Afspraken die maandagochtend eerder staan gepland, worden nagebeld en verzet.

Vanwege de aangepaste dienstregeling rijden er minder voertuigen, waardoor er rekening gehouden moet worden met extra reistijd.

Zo rijden er op lijn 21 in beide richtingen en 24 in beide richtingen geen trams tussen Oostplein en Marconiplein. Er wordt gereden tussen DeEsch-Oostplein v.v. en Marconiplein -Woudhoek/Holy v.v.

Ook op lijn 4 in beide richtingen, 7 in beide richtingen, 8 in beide richtingen en 23 in beide richtingen geen trams.

Door een stremming rijdt bus 173 niet naar Stat. Lansingerland. Mensen kunnen wel gebruik maken van bus 170 naar Berkel en overstappen op bus 173. De buslijnen 606 en 607 rijden in beide richtingen niet.

Door een wisselstoring wordt op metro D er niet gereden tussen de Akkers en Tussenwater.