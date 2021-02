De GGD opent twee Rotterdamse sporthallen die als priklocaties gaan functioneren. Het gaat om de sporthal Schuttersveld in Crooswijk en sporthal Mercates in Ijsselmonde. De hallen worden in februari ingericht, maar het is nog niet duidelijk wanneer deze operationeel zijn.

Wanneer de priklocaties precies openen, is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins, schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief aan de gemeenteraad.

Momenteel is alleen Rotterdam The Hague Airport in gebruik als priklocatie voor de regio Rotterdam. Bij het vliegveld kunnen verpleeghuismedewerkers en 85-plussers al een afspraak maken.

De GGD verwacht dat de vaccinatielocaties zeker tot het einde van het najaar in gebruik zullen zijn. Hierna zullen ook huisartsen beginnen met het vaccineren van achttien- tot zestigjarigen en minder mobiele ouderen.