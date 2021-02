De A15 bij Rozenburg gaat vrijdagavond om 22.00 uur dicht. Dat deel van de weg blijft tot zaterdagochtend 8.00 uur gesloten. De banen moeten dicht in verband met de verwachte sneeuwval.

Rijkswaterstaat heft de wegversmalling van drie naar twee banen op, omdat sneeuwschuivers anders de komende dagen de A15 niet kunnen schoonvegen.

Ter hoogte van Rozenburg was Rijkswaterstaat bezig met de bouw van een viaduct voor de nieuwe weg naar de Maasdeltatunnel. Het lukt Rijkswaterstaat niet meer om tijdig omleidingsborden te plaatsen.

Verkeer richting Rotterdam kan via afrit 12 richting Brielle over de Calandbrug, Droespolderweg en Botlekweg weer naar de A15. De andere kant op richting Europoort kan de omgekeerde route worden gereden. Volgens de wegbeheerder is de verwachte extra reistijd tien minuten.