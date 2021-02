Een zestienjarige jongen uit Rotterdam is woensdagavond aangehouden voor het gooien van vuurwerk tijdens de jaarwisseling in de wijk Lombardijen. Ook zou de jongen iemand hebben bedreigd die mogelijk informatie over de vuurwerkincidenten deelde met de politie.

De jongen werd woensdag in de wijk Lombardijen opgepakt, nadat hij bedreigingen zou hebben geuit "richting iemand van wie de verdachte dacht dat hij of zij informatie met ons deelde." Dit meldt de politie vrijdag.

De politie maakt niet bekend of deze persoon ook daadwerkelijk informatie met de politie heeft gedeeld. Ook is het onbekend om wat voor soort bedreigingen het gaat.

De verdachte is donderdagavond weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt nog of de jongen wordt gestraft of voor de rechter moet verschijnen.

Eerder werden vier jongens aangehouden voor het afsteken van vuurwerkbommen rond de jaarwisseling. Meer aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.

Deze vuurwerkbommen zorgden in Lombardijen voor grote schade aan twee scholen, twee woningen en een pand en busje van de gemeente Rotterdam. Daarnaast is er tijdens de Nieuwjaarsnacht een molotovcocktail gegooid naar een politieauto.