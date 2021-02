De meeste teststraten in de regio Rotterdam blijven zondag en maandag dicht vanwege het verwachte winterse weer. De twee XL-locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven wel open. Bij het vliegveld gaat het vaccineren ook gewoon door.

De GGD laat weten dat het "een lastige keuze was" om de testlocaties te sluiten. "We willen uiteraard bereikbaar zijn voor alle inwoners van onze regio. Aan de andere kant kiezen we voor de veiligheid van onze bezoekers én medewerkers op de locatie, maar ook op de weg ernaartoe", aldus een woordvoerder. Deze testlocaties zouden veelal in de buitenlucht zijn, waar het winterse weer flink zou kunnen toeslaan.

De toegangswegen bij de XL-locaties zouden extra worden schoongemaakt en er zou worden gestrooid. Wie bij een andere teststraat een afspraak heeft gemaakt, wordt gecontacteerd zodat de afspraak verzet kan worden. Het is nog niet duidelijk of de teststraten dinsdag open gaan.

Naast verpleeghuismedewerkers zijn op dit moment 85-plussers uitgenodigd voor een vaccinatie. De laatste groep is veelal slechter ter been en kan bij gladheid extra risico lopen.